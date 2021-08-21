الوكيل الإخباري - كانت عاصمة البوسنة والهرسك في قلب الأحداث التاريخية الكبرى، مثل اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند في عام 1914 وأهوال الحرب الأهلية التي استمرت أربع سنوات والتي استمرت حتى عام 1995 المركز الاجتماعي والثقافي للبلاد، والمعروف بالاحتفال بالتعايش الديني السلمي.

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الاماكن السياحية في سراييفو :

مسجد غازي خسرو بك

أكبر مسجد في البلاد هو مركز الجالية الإسلامية في سراييفو. بُني عام 1532، وهو مثال على العمارة العثمانية التي تميز المدينة في الخارج فناء جميل به نافورة للوضوء، والمدخل الرئيسي مزين بتصاميم وأنماط إسلامية معقدة لديه عدد من القباب، وهي سمة مميزة لعمارة المساجد العثمانية، وليس الشرق أوسطية تضرر جزء كبير منه خلال الحرب الأهلية، وبدأت إعادة الإعمار في عام 1996 كمسألة ذات أولوية عالية، نظرًا لأهميتها الثقافية.

الجسر اللاتيني

يرتفع إلى قمة، ويمتد على نهر ميلجاكا في ثلاثة أقواس، الجسر اللاتيني عبارة عن هيكل صغير يُعتقد أنه بُني في وقت ما في منتصف القرن السادس عشر اشتهر هذا الحدث المحوري باعتباره موقعًا لاغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته، وتميزت بلوحة بسيطة إلى حد ما.

متحف نفق سراييفو

كان نفق سراييفو حاسمًا لبقاء السكان البوسنيين خلال الحرب الأهلية - وهو شريان الحياة للغذاء والمساعدات والموارد والأسلحة وغالبًا الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون من المدينة المحاصرة أصبح المدخل اليوم متحفًا، ويمكنك الدخول إلى قسم من النفق للإحساس بالرهاب الهائل من الأماكن المغلقة والقلق الذي قد يتحمله الأشخاص الذين يستخدمونه هذا مشهد تاريخي بسيط مع شجاعة تساعد الزائرين على تقدير الهيكل على ما كان عليه حقًا.

سيبليج

كانت أكشاك توزيع المياه، تقف عند العديد من مفترق طرق سراييفو. هذا المعلم الأيقوني، وهو عبارة عن جناح صغير مقبب من الخشب والحجر بُني عام 1753. تم استبداله منذ أكثر من 100 عام بعد أن دمرته النيران تركت أربعة قرون من الحكم العثماني بصماتها المميزة على الهندسة المعمارية للمدينة، لذا فإن إحياء المهندس المعماري ألكساندر ويتيك يعد مثاليًا لنقطة التقاء الشهيرة هذه في سوق باسكارسييا في القرن الخامس عشر في سراييفو تحيط أكشاك الطعام والمقاهي بساحة المشاة المزدحمة بالحمام والسياح.

المصدر - سيدتي





















