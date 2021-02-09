الخطوط الكويتية تحصل على اعتماد الطيران المدني لإصدار جميع أنواع الرخص الطبية

الوكيل الإخباري _ حصل مركز طب الطيران التابع لشركة الخطوط الكويتية على اعتماد الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي لإصدار جميع أنواع التراخيص الطبية التي تخص قطاع الطيران، حيث أن تلك التراخيص تمكن العاملين من الطيارين والمضيفين والشركات في قطاع الطيران من مزاولة أعمالهم بشكل سليم في جميع أنحاء العالم.

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وتعليقا على هذا، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية عادل الصانع: “يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن منحها اعتماد الإدارة العامة للطيران المدني لإصدار جميع أنواع التراخيص الطبية التي تخص العاملين من الطيارين والمضيفين وشركات الطيران الذين يزاولون مهنة الطيران بالإضافة إلى امكانية منحها للطيارين للاستخدام الشخصي وللطلبة المقبلين على دراسة الطيران”.



وتابع: “بذلك أصبحت الخطوط الجوية الكويتية الجهة الرسمية الوحيدة في دولة الكويت التي لديها الإمكانية في اصدار جميع أنواع التراخيص الطبية في قطاع الطيران والذي سيعود بدوره بالفائدة والمصلحة الكبيرة على الشركة في الفترة المقبلة وبما يحقق الأهداف والخطط التي تسعى إلى تنفيذها الإدارة العليا في تطوير الطائر الأزرق وجعله في مصاف شركات الطيران التجاري”.



وأضاف الصانع: “حصول الخطوط الجوية الكويتية على صلاحية اصدار التراخيص الطبية جاءت نتيجة لعمل دؤوب على مدار السنوات الماضية قامت به الشركة من حيث التزامها التام بجميع التعليمات الخاصة بقطاع النقل الجوي التجاري ولمواكبتها ومتابعتها المستمرة والمتواصلة والحثيثة لكافة المقاييس والمعايير العالمية الخاصة بجميع الأمور الفنية والطبية والإدارية بكل ما يخص قطاع الطيران، علاوة على ذلك لما تمتلكه من خبرة طويلة في مجال الطيران منذ العام 1954 والأسس التي بنيت بأيدي أبنائها الأوفياء الذين عملوا بكل جد واخلاص لبناء تلك الشركة العريقة على مدار 67 عاماً”.





واختتم تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان لثقة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي وعلى رأسها رئيس الطيران المدني معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح، مثمناً دورهم البارز وجهودهم الملموسة في تطوير قطاع النقل الجوي التجاري في البلاد.



المصدر : موسوعة المسافر



