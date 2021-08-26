الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 11:22 ص

وتستثني فئتين

السعودية تحدد الفئات المسموح لهم بالسفر على الرحلات الداخلية

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الوكيل الاخباري - حددت الخطوط الجوية السعودية، الأربعاء، الفئات التي سيسمح لها اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل السفر على الرحلات الداخلية.

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وأعلنت أنه لن يسمح بالسفر على الرحلات الداخلية إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


وأضافت الخطوط الجوية السعودية في تنويه نشرته على حسابها بموقع تويتر: "يستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة بأخذ اللقاح".


واوضحت أن تلك الفئتين تتمثلان في الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، أو "الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات الصحية في المملكة".

 

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن أكثر من 35 مليون جرعة من لقاح كورونا تم منحها عبر أكثر من 578 مركزا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

 المصدر : سبوتنك

 

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