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الإثنين، 21-03-2022 01:44 م

السعودية تصادق على البروتوكولات المتعلقة بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي

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الوكيل الإخباري - أودعت السعودية وثائق التصديق على البروتوكول المتعلقة بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليهما في مونتريال، وذلك بمقر منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" في كندا.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ذلك جاء خلال حفل مراسم الإيداع، حيث مثل وفد المملكة المندوب الدائم للسعودية لدى "الإيكاو"، الدكتور بدر بن صالح الصقري، وأعضاء الوفد الدائم.

وتضمن البروتوكول الأول إدخال تعديل على المادة "50 (أ)" من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتنص على رفع عدد أعضاء مجلس منظمة "الإيكاو" من 36 عضواً إلى 40 عضواً.

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