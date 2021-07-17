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السبت، 17-07-2021 09:25 م

السياحة في توسكانا الساحرة - صور

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الوكيل الإخباري - تقع "توسكانا" في وسط إيطاليا، وعاصمتها فلورنسا، وتمتد من جبال الأبينيني إلى البحر التيراني، وتتمتع المدينة بأهمية تاريخية وفنية؛ لأنها مهد عصر النهضة. وتتميز بمعمار ساحر ومميز، ومن ضمنها موقع برج بيزا المائل الشهير، في توسكانا هناك 6 مدن ذات أهمية تاريخية، تم اختيارها لقائمة التراث العالمي لـ"اليونسكو".

تتيح لك رحلة إلى "توسكانا" أن ترى بعينيك معالم سياحية لا تقدر بثمن، مثل الأماكن الأكثر رمزية في فلورنسا: قبة برونليسكي، وكامبانيل جيوتو، وبونتي فيكيو، وبيازا ديلا سيجنوريا، وقصر فيكيو، والمناظر الطبيعية الخلابة بيازا ديل كامبو، في وسط مدينة سيينا، حيث يقام حدث باليو دي سيينا الشهير كل عام، ويجتذب السياح من جميع أنحاء العالم.

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على بعد مسافة قصيرة من سيينا، يمكنك العثور على بعض المواقع الأكثر تميزاً في المنطقة، مثل قرية مونتيريغوني القديمة، على قمة تل، وتحيط بها بالكامل جدران القرون الوسطى، وفي تشيوسدينو يوجد دير سان جالجانو، وهو ملاذ مهجور يحافظ على سيف غامض مغروس في الحجر.

 

وتعتبر "توسكانا" مزيجاً مثالياً من الماضي والحاضر. إلى جانب كيمياء المواقع الحديثة، وهي ثروة من الكنوز التاريخية، التي تعتبر فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم: المنطقة مليئة بالمدن الفنية والقرى الصغيرة الخلابة ذات التراث الثقافي الضخم، لكنها أيضاً غير عادية بسبب مناظرها الطبيعية الرائعة، تلالها مع ريفها الخلاب والمتجدد، حقول الكروم اللامتناهية.

 

ناهيك عن جزرها ومناطقها الساحلية المذهلة، ومتنزهاتها المحمية، وأخيراً وليس آخراً، طعامها البسيط بنكهات أصيلة من بين الأفضل في العالم ببساطة، هناك أسباب كثيرة حقاً لزيارة "توسكانا"، ولقد وجد الكثير من السياح في المنطقة ركناً لأحلامهم وتطلعاتهم.

 





المصدر - زهرة الخليج 


 




 

 


 

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