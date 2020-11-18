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الأربعاء، 18-11-2020 10:21 ص

الناقلة الروسية تستأنف رحلات الطيران إلى طهران

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران ابتداء من اليوم (18 نوفمبر)، وكانت الشركة قد علقت الرحلات بسبب أزمة كورونا.

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وقالت شركة الطيران الروسية إن مبيعات تذاكر الطيران لطهران باتت مفتوحة على موقع "إيروفلوت" أو عن طريق الوكلاء الرسميين.


وأشارت "إيروفلوت" إلى أن الرحلات إلى العاصمة الإيرانية ستنفذ مرتين في الأسبوع يومي الأربعاء والأحد، على أن تكون رحلة العودة من طهران إلى موسكو يومي الخميس والأحد.


وأضافت أن عدد الرحلات إلى طهران يمكن أن يتغير مع استئناف الرحلات الدولية، وذلك بعدما تم تعليق الرحلات بسبب الإجراءات التي جرى اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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