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الأحد، 03-10-2021 03:06 م

حي طريف بالرياض.. محطة تاريخية ومعلم تراثي عالمي

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الوكيل الإخباري - يعد حي الطريف في الدرعية (شمال غرب الرياض)، محطة تاريخية ومعمارية رائعة وهامة، وهو ما جعله يدخل ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو في عام 2010، كأحد أهم المواقع السياسية والجغرافية في السعودية، إذ شهد ولادة الدولة السعودية الأولى، ما جعله يحتل مكانة مميزة على مدى أكثر من ثلاثة قرون. ويزدان الحي بصور جمالية تاريخية، وهو محاط بوادي حنيفة وتتناثر في أرجائه المباني الأثرية والشعبية الجميلة.

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ويمتاز حي طريف بقلاعه الشاهقة ومساحاته المنبسطة الجميلة، ويحتضن الحي بقصوره ومبانيه الطينية وجوامعه، المباني الإدارية التي كانت تُدار منها شؤون الدولة السعودية الأولى التي اتخذت من الدرعية (حيث يقع الحي) عاصمة لها، وخضعت لنفوذها معظم أجزاء الجزيرة العربية، وعُدَّت أقوى مدينة في وسطها.

 

مشروع تطوير الدرعية التاريخية
خضع حي طريف لأعمال تطوير كثيرة، تتراوح بين تأهيل المنشآت الأثرية في الحي بعد توثيقها وترميمها وتجهيز المنشآت المعمارية لاحتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية والتّرويحية، ضمن مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي يهدف في مجمله إلى إعمارها وتحويلها إلى مركز ثقافي تراثي سياحي عصري، لتأخذ مكانها في مصاف المدن التراثية العالمية.
واشتمل مشروع تطوير حي الطريف على 17 عنصراً يجري تطويرها وفق منهجية تجمع بين موجِّهات المواثيق العالمية للحفاظ على التراث العمراني، ومقوِّمات الحي الطبيعية والتاريخية.

 

متاحف تاريخية في حي طريف
ويقع ضمن المشروع تطوير الحي خمسة متاحف في عدد من القصور التاريخية بالحي تحاكي تاريخ الدولة السعودية الأولى، تشمل كلاً من: متحف الدرعية، والمتحف العسكري، ومتحف الجواد العربية، ومتحف التجارة والمال، ومتحف الحياة الاجتماعية والذي يحتضن مجموعة كبيرة من المقتنيات التي تعكس عراقة المنطقة وفترة تأسيس الدولة السعودية الأولى.

 

قصر سلوى
كان قصر سلوى، والذي يقع داخل حي الطريف، مركزاً للسلطة ومقراً ملكياً لملوك المملكة العربية السعودية في الأزمنة الأولى. إذ يعد معلم تاريخي وثقافي أساسي في الوجدان الحضاري السعودي.
ويتواجد داخل قصر سلوى متحف الدرعية المعني بالتعريف بتاريخ الدولة السعودية الأولى من خلال مكوناته وأنشطته، ويوفر المعرض عرضاً مفتوحاً للزوار في ممر مخصص يحتوي على شاشات تعريفية بأهم الأحداث التي جرت داخل القصر، إضافة إلى العرض المتحفي المغلق الذي يتضمن لوحات ومجسمات، وقطعاً أثرية، وأفلاماً وثائقية.

 

المصدر - سيدتي 

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