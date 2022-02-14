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الإثنين، 14-02-2022 02:56 م

رحلة إلى محمية جزر فرسان

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الوكيل الإخباري - تعد جزر فرسان واحدة من أهم المحميات في مدن المملكة العربية السعودية، التي اندرجت تحت برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب)، أحد البرامج التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وفي هذا التقرير سيّدتي نت تأخذنا في رحلة لتعرفنا على محمية جزر فرسان، حسب المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

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الانتقال بالعبارات 

بدايةً نتعرف على موقع محمية جزر فرسان وهي تقع في الاتجاه الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر، التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتبعد ما يقارب 42 كيلومتراً عن ساحل مدينة جازان، والتي يمكن التنقل بينهما بواسطة عبارة بمواعيد محددة.

 

مجموعة جزر
تبلغ مساحة محمية جزر فرسان ما يقارب 54,8 كيلومتر مربع، وتحتضن مجموعة من الجزر المرجانية (الأرخبيل) ما تقارب 84 جزيرة، بمختلف الأنواع والمساحات أصغرها جزيرة السّقيد (فرسان الصغرى) وأكبرها جزيرة فرسان الكبير، بالإضافة لوجود جزيرة قماح.

 

تضاريس المحمية البرية

تتكون محمية فرسان من مسطحات من الأحجار الجيرية الشُّعابيّة، يصل متوسط إرتفاعها عن سطح البحر ما بين 10 و 20 متراً وقد تصل إلى ما يقارب 40 متراً، وأقصى ارتفاع يصل له السطح 75 متراً وتسمى هذه المرتفعات محلياً بـ (الجبال)، أما سواحلها مغطاه برمال كلسيّة بيضاء، ناجمة عن تحطم الشّعاب المرجانية والأصداف البحريّة، وهناك عدداً من الأودية القصيرة التي تنتهي إلى البحر.

 

شجر الأراك
طبيعة المحمية:
أهم أنواع الأشجار في المحمية أشجار السمر والأراك و البلسم والسّدر وأيضاً أشجار القندل الشورى المكونة للأيكات الساحلية الكثيفة، و انتشرت مؤخراً أشجار البروسوباس الدخيل والمسكيت.

 

سيدتي

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