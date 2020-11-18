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الأربعاء، 18-11-2020 09:49 ص

شاهد بالصور.. اكتشاف مسبح طبيعي صافي بين الصخور في سلطنة عمان

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الوكيل الاخباري- قد يبدو السفر عبر طبيعة جبلية وعرة أمراً مُتعباً، ولكنه يستحق العناء عندما تصل إلى مسبح طبيعي يختبئ بين أحضانه.

وإذا كنت تخطط لرحلة استكشافية للكنوز الطبيعية التي تحتضنها سلطنة عمان، فيجب أن تضع وادي القحفي ضمن قائمة الأماكن التي ستزورها.

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ويصف رياض الهنائي، وهو يعمل كمهندس مدني في إحدى الجهات الحكومية في سلطنة عمان، نفسه بأنه "محب وشغوف بالمغامرات".


وثق مُحب المغامرات،رياض الهنائي، تجربته في وادي القحفي. 


ومن إحدى المواقع التي زارها الهنائي في عمان هي وادي القحفي، والتي تقع في ولاية البريمي.


ومن وراء الطبيعة الجبلية الوعرة في المنطقة، يمكن للمرء استكشاف جوهرة هي عبارة عن مسبح طبيعي يبعد 50 كيلومتراً تقريباً عن ولاية محضة، وفقاً لما ذكره حساب "اكتشف عمان" الحكومي على موقع "تويتر".


يقع وادي القحفي على بعد 50 كيلومتراً تقريباً من مركز ولاية محضة في محافظة البريمي. 

 


وكان المصور قد زار الوادي أثناء جولة استطلاعية لمحافظتي الباطنة والبريمي قام خلالها بزيارة 9 مواقع مختلفة خلال يومين فقط.


وقال النهائي: "ما يميز هذا الوادي عن غيره من الأودية هو سهولة الوصول إليه، إذ لا يحتاج لسيارات الدفع الرباعي، أو للمشي كثيراً".


ويتميز الوادي بعذوبة مياهه، ويستمر جريانه معظم أيام العام. 


وعند رؤية المياه التركوازية الصافية بين الصخور، لن يستطيع المرء مقاومة السباحة فيها. 


ويتميز وادي القحفي بعذوبة مياهه، ويستمر جريانه معظم أيام العام، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوزارة السياحة في سلطنة عمان.


أكد الهنائي أن الوادي سهل الوصول إليه مقارنةً بالوديان الأخرى. 


ويهدف الهنائي إلى إبراز جمال سلطنة عمان بطريقته الخاصة، وخوض تجارب جديدة، ونقل جمال ما يراه لمتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.


وأكد الهنائي وجود العديد من الكنوز الطبيعية في البلاد لم يُظهرها حتى الآن، قائلاً: "أنا متأكد من أنها ستذهل العالم".

 

 




المصدر: CNN


 




 

 


 

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