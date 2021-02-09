الثلاثاء 09-02-2021
الوكيل الاخباري
 

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل والزبيدي والخريسات

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

توضيح من مكافحة الاوبئة حول إلغاء حظر الجمعة وزيادة اصابات كورونا

الغاء قرار اصدره سعد جابر

قرار هام بشأن دوام الجامعات بالاردن

توقيف 3 موظفين بالجمارك وتاجري قطع مركبات

أردني يقوم بحرق أثاث منزله لتدفئة أبنائه - تفاصيل محزنة

قرار من وزير الصحة بشأن المدارس

استكمال برنامج التطعيم الوطني لطلبة المدارس

الثلاثاء، 09-02-2021 01:53 م

طائرة هولندية تقوم بأول رحلة طيران باستخدام وقود تخليقي

122590776_10157695059325773_1502818121504159663_o


الوكيل الإخباري _ قالت الحكومة الهولندية، امس الاثنين، إن طائرة لشركة طيران (كيه إل إم) تعمل بوقود تخليقي نقلت في رحلة تجارية ركابا من أمستردام إلى مدريد الشهر الماضي، في حدث هو الأول في العالم.

اضافة اعلان

وقالت الحكومة والشركة، في بيان، إن طائرة كيه إل إم استخدمت وقودا عاديا مخلوطا بخمسمائة لتر (132 جالونا) من الكيروسين التخليقي انتجته رويال داتش شل.


وقالت وزيرة البنية التحتية الهولندية كورا فان نيوين: ”جعل صناعة الطيران أكثر استدامة هو تحدٍ يواجهنا جميعا.. اليوم مع هذا الحدث الأول من نوعه في العالم فإننا ندخل إلى فصل جديد في صناعتنا للطيران.“

 

وقال بيتر إلبيرس رئيس كيه إل إم، الذراع الهولندية لإير فرانس كيه إل إم: إن الوقود المستدام من المحتمل أن يقدم أكبر مساهمة في تخفيضات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الأساطيل الجديدة لشركات الطيران.


وأضاف قائلا: ”الانتقال من الوقود الأحفوري إلى بدائل معمرة هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة.“

 

المصدر : إرم نيوز 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
602242c74c59b74740679cb6

ما هي اختبارات كورونا المطلوبة للسفر الدولي؟

21-02-08_20-34-00

الخطوط الكويتية تحصل على اعتماد الطيران المدني لإصدار جميع أنواع الرخص الطبية

Dubai-airport-e1592476963944

مطارات دبي تفاجئ المسافرين بختم المريخ الخاص جدا! - صور

62-160311-russia-will-resume-flights-two-countries_700x400

عودة رحلات الطيران بين روسيا ودولتين جديدتين

202128145526838VV

إغلاق حوض الدلافين في مدينة أستيريكس الترفيهية بباريس

shutterstock_1304169415_109348_highres

بالتزامن مع منع دخول الأجانب.. الكشف عن خسائر السياحة والسفر بالكويت

أخبار متعلقة
الخطوط-الجوية-الأمريكية-البنغالية-

الخطوط الجوية الأمريكية البنغالية تشغل رحلاتها بين دبي ودكا

uae

طيران الإمارات تسير رحلات من وجهات جديدة إلى دبي اعتباراً من الغد

medium_2021-01-29-8db356972f

طيران الإمارات يعلق الرحلات مع المملكة المتحدة

1992807 (Custom)

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية