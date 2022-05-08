الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تطبيق عبر الهاتف يساعد على اكتشاف سرطان الجلد

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الزريقات

المطاعم السياحية تكشف عن التحدي الأكبر أمام القطاع في الأردن

محطة رصد نوعية الهواء في الحسا تسجل أعلى قراءة في كميات الغبار

مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

زيارة نادرة للرئيس السوري إلى إيران

قرار رفع أسعار الفائدة 50 نقطة يدخل حيز التنفيذ

قرار من السيسي بخصوص المجلس الأعلى للسياحة

93 % من الشركات المدرجة في بورصة عمّان تلتزم بتزويد بياناتها

بلدية إربد الكبرى : 8 ملايين دينار تكلفة أعمال صيانة الشوارع

الأحد، 08-05-2022 04:18 م

قرار من السيسي بخصوص المجلس الأعلى للسياحة

6277b89a42360420a703a9e3


الوكيل الاخباري- نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 169 لسنة 2022، بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، برئاسة رئيس الجمهورية. 

اضافة اعلان

 

وأوضح نص القرار أن المجلس يضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزى ووزراء، الدفاع والخارجية والداخلية والسياحة والآثار (مقررا للمجلس)  والتخطيط والثقافة والتعاون الدولى والمالية والتنمية المحلية والطيران المدني والإسكان، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
50d461c1-eeca-4610-bf0d-a31cb13da3f7

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

6276585e42360451055c05f0

الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود

F4pGk3CYDpPi7bIMse0L2sHEfHyBvPQrho4blUjm

اليابان تدرس رفع الحظر المفروض على دخول الأجانب اعتبارا من الشهر المقبل

62762f8042360414ec5534ab

بعد أكثر من عامين على التوقف.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول

image

السعودية: صندوق التنمية السياحي يعتمد 6 مشاريع بـ1.5 مليار ريال خلال الربع الأول

291df4da-cee3-4c01-bc79-c56babbed3dd

أجمل الأماكن السياحية في العاصمة الإسبانية

أخبار متعلقة
image

السعودية: صندوق التنمية السياحي يعتمد 6 مشاريع بـ1.5 مليار ريال خلال الربع الأول

b20e317e-5653-4331-91be-83e616833d47

رأس الخيمة.. وجهتكم المثلى لقضاء أوقات لا تُنسى

image (1)

توقعات بأن تنتعش السياحة العالمية من "كورونا" في 2023

تقرير_عن_السياحة_في_شرم_الشيخ

مسؤول مصري يكشف خطة الدولة لتعويض السياحة الروسية

4202218131045791194552

ارتفاع عدد زوار قطر بنسبة 700 بالمئة العام الجاري

6257da8342360464757814ce

شركة طيران "دلتا" الأمريكية تخسر 940 مليون دولار في الربع الأول من العام