قطارات سياحية تمر بمواقع طبيعية خلابة

الوكيل الإخباري - بالإضافة إلى دور القطارات السياحيّة في نقل المسافرين من منطقة إلى أخرى تحرص مجموعة من السائحين، عند زيارة وجهات معيّنة، على ركوب قطارات محدّدة ذات مسارات خلّابة في مشاهدها الطبيعيّة، وتجعل من التجربة تغذّي العيون، وآلة الكاميرا لا تكفّ عن التصوير!

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في سويسرا

على متن جلايشر اكسبريس، لن تتوقّف أجهزة الكاميرا الخاصّة بالمسافرين عن العمل ينطلق القطار من سان موريتز، ليصل إلى زيرمات، وينقل الركّاب خلال ثماني ساعات، عبر جبال الألب السويسريّة والمناظر الطبيعيّة، والغابات القديمة والمدن الخلّابة والجسور ويسمح برؤية مواقع سياحيّة شهيرة، كمضيق الراين المعروف أيضًا باسم جراند كانيون أوف سويتزرلاند ، وقمّة جبل ماترهورن الشهير إلى ذلك، يحقّق القطار لمن يستقلّه تجربة سفر فخمة، ويقدّم خمس وجبات، بالإضافة إلى المشروبات و"الكوكتيلات .

في الولايات المتحدة

ضمن سكة حديد جراند كانيون الوطنيّة، يغادر القطار، يوميًّا من "ويليامز" بولاية أريزونا، وصولًا إلى "منتزّه جراند كانيون الوطني، ويمرّ بمواقع ذات مناظر طبيعيّة على ارتفاعات مختلفة، الأمر الذي يسمح للركّاب برؤية مجموعة منوّعة من البيئات المختلفة، من غابة الصنوبر (بونديروسا) التي تحيط بـ ويليامز، إلى البراري المفتوحة على متن القطار، عزف لموسيقيين غربيين.

في كندا

تتصل بـروكي ماونتينر الكندي أربعة خطوط سكك حديد مميّزة؛ تأخذ الخطوط الركّاب عبر جبال روكي، التي تربط كولومبيا البريطانية وألبرتا، وتوفّر إطلالات خلّابة على الغابات والحقول والقمم والوديان على طول الطريق. لعل أكثر عروض السكّة شهرةً هي خدمة جولد ليف للركاب التي تسمح بالمتعة بمناظر 360 درجة من عربة قطار ذات قبّة زجاج مزدوجة المستوى حتى أن هناك منصة عرض خارجية، مثالية للاستمتاع بهواء الجبال النقي.

المصدر - سيدتي