مصر تنتظر أكثر من مليون سائح روسي العام الجاري بعد استئناف الرحلات

الوكيل الإخباري - قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر إن بلادها تتوقع زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خلال 2021 بعد قرار استئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

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وأضافت شلبي: "هناك الكثير من مؤسسات القطاع الخاص كانت تنتظر هذا القرار لما تمثله السياحة الروسية من كثافة عددية ورواج"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.



وتابعت: "أتصور ممكن نفوق المليون سائح روسي خلال 2021 ... في ظل الجائحة نستهدف بلوغ أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد نحو 60% من أعداد عام 2019 مع استمرار التطعيمات وفتح السياحة الروسية وأن تتراوح الإيرادات بين 6 و7 مليارات دولار".



وزار مصر 13.1 مليون سائح في 2019 بإيرادات بلغت 13.03 مليار دولار لكن مع جائحة كورونا هوت الإيرادات في 2020 بنحو 70 بالمئة إلى أربعة مليارات دولار فيما بلغ عدد السائحين 3.5 مليون سائح.



أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، يوم الجمعة الماضي، أنه سيتم الإعلان عن عدد الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ في النصف الثاني من شهر أيار/مايو.



وجاء في بيان مقر العمليات: "سيتم البت في قضية عدد الرحلات الجوية إلى الغردقة وشرم الشيخ في اجتماع مقر العمليات. من المقرر الإعلان عن القرار في النصف الثاني من أيار/مايو 2021".



ويذكر أن الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، توقفت بقرار من موسكو، منذ خريف 2015، في أعقاب تفجير طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها، قبل أن تعود الرحلات بين روسيا ومطار القاهرة فقط. وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.

سبوتنيك عربي