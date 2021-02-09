مطارات دبي تفاجئ المسافرين بختم المريخ الخاص جدا! - صور

الوكيل الاخباري - تفاجأ القادمون إلى الإمارات الاثنين بهدية ستبقى ذكرى لهم مدى الحياة، تزامنا مع وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية علمية عربية لاستكشاف الكواكب.

اضافة اعلان



ولدى وصول زوار الإمارات والقادمين عبر مطارات دبي لبوابة المسافرين، سيجدون "ختم المريخ"، الأول من نوعه في العالم، يزين صفحات جوازات سفرهم بحبر خاص جدا، هو "حبر المريخ" الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر.



وسيطبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها عبارة " لقد وصلت إلى الإمارات.. والإمارات تصل إلى المريخ في 09.02.2021"، مع تصميم خاص لمسبار الأمل، أول مهمة فضائية عربية وعالمية ترصد معلومات علمية غير مسبوقة عن الكوكب الأحمر على مدى سنة مريخيه كاملة.







وتجسد فكرة ختم وحبر المريخ، التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بالتعاون مع جوازات مطارات دبي التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تجسد احتفاء بالمناسبة التاريخية لوصول أول مسبار إماراتي عربي إلى كوكب المريخ، في مدة قياسية وظروف استثنائية، تؤكد على شعار "لا شيء مستحيل" الذي يحمله معه المسبار في رحلته الفضائية التاريخية.



المصدر : روسيا اليوم



