السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

قرار هام من التعليم العالي حول الرسائل الجامعية ومشاريع التخرّج

وفيات السبت 12-3-2022

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 12:22 م

مع سعي مصرفيين لمغادرة موسكو.. مدينة عربية تبرز كوجهة مفضلة

i113378


الوكيل الإخباري - مع تسابق مصرفيين ومديرين تنفيذيين في القطاع المالي على مغادرة موسكو، ترتفع أسهم دبي كملاذ مفضل للمحللين وموظفي البنوك الفارين من تداعيات الحرب.

وقالت عدة مصادر مطلعة إن مصرفيين كانوا يعملون في مكاتب مؤسسات مالية كبرى في موسكو، مثل جيه.بي مورغان تشيس وروتشيلد وغولدمان ساكس، غادروا العاصمة الروسية أو يفكرون في المغادرة بعدما أصبح العمل في روسيا صعبا على نحو متزايد.

وأصبح بنك غولدمان ساكس يوم الخميس أول بنك رئيسي في وول ستريت يقول إنه سيخرج من البلاد بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وأعقبه سريعا جيه.بي مورغان تشيس، بينما قالت سيتي غروب يوم الأربعاء إنها ستحد من عملياتها.

اضافة اعلان

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1552124071_528_486779_airbus2_0

روسيا تمدد إغلاق المجال الجوي في جنوب البلاد حتى 20 مارس

e29f291d-550d-4193-bf3a-232ee9da2729

ترشيح معلم أثري مغربي لجائزة تراثية عالمية

download (2)

الكويت: شركة طيران ترفع أسعار رحلاتها بسبب صعود النفط

20200922184944afpp-afp_8qh2nk.h-730x438

3 جهات سعودية توقع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

75270

وجهات سياحية مثالية للأطفال

6225b3fe423604419d431374

مصر تسمح لطائرة سياح روسية عالقة في شرم الشيخ بسبب العقوبات بالإقلاع إلى موسكو