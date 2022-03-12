مع سعي مصرفيين لمغادرة موسكو.. مدينة عربية تبرز كوجهة مفضلة

الوكيل الإخباري - مع تسابق مصرفيين ومديرين تنفيذيين في القطاع المالي على مغادرة موسكو، ترتفع أسهم دبي كملاذ مفضل للمحللين وموظفي البنوك الفارين من تداعيات الحرب.



وقالت عدة مصادر مطلعة إن مصرفيين كانوا يعملون في مكاتب مؤسسات مالية كبرى في موسكو، مثل جيه.بي مورغان تشيس وروتشيلد وغولدمان ساكس، غادروا العاصمة الروسية أو يفكرون في المغادرة بعدما أصبح العمل في روسيا صعبا على نحو متزايد.



وأصبح بنك غولدمان ساكس يوم الخميس أول بنك رئيسي في وول ستريت يقول إنه سيخرج من البلاد بعد غزو موسكو لأوكرانيا، وأعقبه سريعا جيه.بي مورغان تشيس، بينما قالت سيتي غروب يوم الأربعاء إنها ستحد من عملياتها.

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