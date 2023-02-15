نصائح هامة للحفاظ على السلامة أثناء التواجد على متن الطائرة

الوكيل الإخباري - السفر بالطائرة يشعر بعض المسافرين بالقلق والخوف، وللحفاظ على السلامة أثناء التواجد على متن الطائرة، ينصح باتباع الارشادات الآتية.



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السفر على مسارات من دون توقف

تحدث معظم الحوادث أثناء مرحلة الإقلاع، والنزول، والهبوط من الرحلة، لذا فإن الطيران من دون توقف سيقلل من التعرض لهذه المراحل الأكثر عرضة للحوادث من الرحلة.



اختيار طائرات أكبر

في حالة وقوع حادث خطير غير مرجح، توفر الطائرات الأكبر فرصة أفضل لبقاء الركاب على قيد الحياة والحفاظ على سلامتهم طوال الرحلة السياحية على متن الطائرة.



الحفاظ على حاوية التخزين العلوية خالية من المواد الثقيلة

قد لا تتمكن صناديق التخزين العلوية من حمل أشياء ثقيلة جدًا أثناء الاضطرابات، لذا إذا واجهت المسافر أو أي راكب آخر مشكلة في رفع إحدى الأشياء في الحاوية، فمن الممكن القيام بتخزينها في مكان آخر.



ربط حزام الأمان

يوفر تثبيت الحزام عند الجلوس الحماية الإضافية التي قد يحتاجها المسافر إذا تعرضت الطائرة لاضطراب غير متوقع.

الاستماع إلى المضيفات

السبب الرئيسي لوجود المضيفات على متن الطائرة هو السلامة، لذلك إذا طُلب من المسافر أحدهم القيام بشيء مثل ربط أحزمة الأمان، فمن الضروري فعل ذلك أولاً وطرح الأسئلة لاحقًا.



تجنب احضار مواد خطرة

هناك قوائم طويلة إلى حد ما من المواد الخطرة غير المسموح بها، ولكن يجب أن يخبر المسافر الفطرة السليمة أنه لا يجب عليه إحضار البنزين والمواد المسببة للتآكل والغازات السامة وغيرها من العناصر على الطائرة إلا إذا سمحت بها شركة الطيران وشحنها في حاوية مناسبة.

سيدتي