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الثلاثاء، 09-03-2021 02:49 م

وجهات سياحية تعترف بجوازات سفر اللقاح في صيف 2021

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الوكيل الاخباري - تستعد المفوضية الأوروبية لتقديم مشروع إصدار جواز سفر رقمي لمتلقي اللقاح، كما أعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعرف على الوثيقة وتنفيذ شروط أخف للمسافرين المحصنين في محاولة لإنقاذ السياحة الصيفية.

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وتدعم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مشروع شهادة التطعيم بينما تعمل منظمة الصحة العالمية على إصدار شهادة دولية.


وسيسمح جواز سفر التطعيم للمسافرين بالتنقل في جميع أنحاء أوروبا والقدوم إلى أوروبا من الخارج، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات "كوفيد-19" إضافية أو الالتزام بالحجر الصحي.


وستذكر الوثيقة الاسم وتاريخ الميلاد والنظام الصحي ونوع وتاريخ الاختبار واللقاحات (تاريخ الجرعتين اللتين تم أخذهما)، بما في ذلك فترة التحصين وفقًا للتعليمات الخاصة بكل لقاح.


ومن أولى الدول، التي رحبت بفكرة شهادات التطعيم هي أيسلندا، حيث أنها بدأت بإصدار هذه الشهادات لمواطنيها، بحسب ما نقلته مجلة "فوربس".


وتتحرك اليونان والبرتغال وكذلك جورجيا والسويد والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، في نفس الاتجاه وتبدأ في تنفيذ تدابير صحية خفيفة للمسافرين الملقحين والاعتراف بجوازات سفر اللقاح وإصدار جوازات سفر التطعيم لمواطنيهم.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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