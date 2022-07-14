5 أماكن صغيرة وساحرة في جورجيا

الوكيل الإخباري - تسمح لكِ جورجيا بالاستمتاع بالمناظر الساحلية وعيش المغامرات الخارجية، وعلى الرغم من أن أتلانتا وسافانا تستحقان الزيارة، لكن لا تتغاضي عن زيارة المدن الصغيرة التي تمنحكِ لمحة بسيطة عن أوروبا القديمة، بجانب الكثير من المسارات لاكتشاف جمال الدولة.





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هذه 5 من أفضل المدن الصغيرة في جورجيا:



1. دارين

تتمتع مدينة دارين الساحلية الهادئة بجاذبية خاصة بها، تأسست عام 1736، وهي موطن لأشجار البلوط القديمة وثقافة Gullah-Geechee، والمناظر الخلابة على طول نهر Altamaha، ناهيك عن المأكولات البحرية الرائعة والغولف والطبيعة البكر.

2. سينوياهل

تبحثين عن شيء مختلف تماماً عن المعتاد في جورجيا؟ توجهي إلى سينويا المشهورة بكونها موقع تصوير المسلسل التلفزيوني الناجح "The Walking Dead".

يمكن القيام بجولة استكشاف الشارع الرئيسي المزدهر، الذي تنتشر فيه المتاجر والمطاعم والأجواء الأوروبية الرائعة.

3. داهلونيجا

إذا كنت من محبي البحث عن الكنوز العتيقة والشلالات الجذابة والمشاهد الجبلية، فإن داهلونيجا Dahlonega هي المكان المناسب لك، يمكن للزوار استكشاف مئات السنين من التاريخ، حيث كانت المدينة موقع أول اندفاع كبير للذهب في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن التاسع عشر، ويمكنك معرفة المزيد في متحف Dahlonega Gold، أو اختيار مغامرة في الهواء الطلق في غابة Chattahoochee الوطنية، والتي تعد رائعة للمشي لمسافات طويلة وصيد سمك السلمون وركوب الدراجات في الجبال ومطاردة الشلالات.

4. جزيرة جيكل

إن زيارة جزيرة جيكل Jekyll تشبه إلى حد ما الدخول إلى عالم آخر، حيث يتحرك الوقت بشكل أبطأ وتسيطر الطبيعة، وتقع الوجهة الشاطئية الصغيرة على الساحل الجنوبي الشرقي لجورجيا شمال الحدود بين فلوريدا وجورجيا، مع المزيد من التاريخ.

وقد جذبت هذه الجزيرة الهادئة ذات يوم نبلاء العصر الذهبي، مثل: "Rockefellers"، و"Goodyears"، الذين أحبوا الهروب إلى شاطئ "Jekyll Island"، البالغ طوله 10 أميال في فصل الشتاء.

5. ماديسون

ليس سراً أن الناس يتوجهون إلى جورجيا للحصول على جرعة دسمة من الأماكن الرائعة في الهواء الطلق، كما أنها موطن أول مسار معتمد للعلاج بالغابات في الولايات المتحدة، فإذا كنت ترغب في تجربة الاستحمام بالغابات المستوحى من اليابان، فهذا هو المكان المناسب للقيام بذلك.

زهرة الخليج