آمبر هيرد تعترف أنها مذنبة

الوكيل الإخباري-اعترفت الممثلة العالمية آمبر هيرد بأنها مذنبة بقضيتها مع زوجها السابق جوني ديب وقالت أنها تصرفت بطرق مروعة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها في بعض الأحيان تكاد لا تتعرف على نفسها.



وتابعت:"فعلت وقلت أشياء فظيعة طوال علاقتي"

ولم تتراجع هيرد عن مزاعمها بأن ديب أساء إليها أثناء زواجهما، إلا أن مقدمة البرنامج التي كانت تستضيفها دفعتها إلى الحديث عما إذا كانت قد أساءت معاملة ديب بعد أن قالت نجمة "أكوامان" إنها لم تبدأ شجاراً جسدياً مع ديب على الرغم من التسجيل الذي تم تشغيله أثناء المحاكمة، والذي يظهر أنها فعلت ذلك.

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