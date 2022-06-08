مصادر تكشف عن ثروة آمبر هيرد

الوكيل الإخباري-بعد خسارتها المعركة القضائية ضد زوجها السابق الممثل الأميركي جوني ديب، ومطالبتها بدفع تعويض قيمته 15 مليون دولار آمبر هيرد مهددة بالإفلاس.



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وعلى الرغم من أن صافي ثروتها غير واضح، ووفقا لما نقل "موقع الفن" عن مصادر إن ثروتها تبلغ حوالي ثمانية ملايين دولار، بينما أفادت مصادر أخرى أنه من الممكن أن تكون الممثلة مديونة.



وبالنظر إلى التعوض الذي ستدفعه لديب، فإن شؤونها المالية قد تتعرض لضربة كبيرة.



الجدير بالذكر أن هيرد كانت تقاضي زوجها السابق وتطالب بمبلغ 100 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي أصابتها. لكنها فازت بواحدة فقط من ثلاث دعاوى قضائية ضد ديب وستحصل على مليوني دولار.





