الخميس 02-06-2022
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ندوة تناقش تحديات العاملات بمهنة الإعلام
وزير الخارجية: صندوق استثماري أوروبي لدعم الأردن
انطلاق حملة رفع الوعي حول التعليم الدامج في تربية لواء ماركا
الأشغال تنير نفق منطقة هام ضمن طريق اربد الدائري
أخبار الشركات
أخبار الشركات
وكالة أوكس تعلن عن تكييف مركزي جديد بتقنيات حديثة
إطلاق حملة جوائز الذهب لحسابات توفير بنك الإسكان
منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية لتميزها في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه
مختبرات مدلاب وجمعية همتنا الخيرية توقعان اتفاقية دعم
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