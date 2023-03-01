أبرز أعمال المخرج السوري الراحل جمال الظاهر

الوكيل الإخباري- رحل المخرج السوري ومصمم المعارك جمال الظاهر عن عالم الفن بعد صراع مع المرض، ويعد من أشهر مصممي المعارك والمشاهد الخطرة في الدراما السورية والعربية.

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بدأ المخرج جمال الظاهر مسيرته الفنية حينما درس تصميم المعارك في التشيك ثم معهد كودوكان في اليابان والذي درس به الفنون القتالية بأنواعها المختلفة ونفذ مشاهد المعارك لما يقارب العشرون عملاً فنياً عربياً وكانت البداية بالمسلسل الأردني "وضحان وابن عجلان" عام 2007 ليتبعه بذلك سلسلة من النجاحات في الدراما العربية كان من أبرزها "أولاد أدم، شارع شيكاغو، عهد الدم، السائرون نياما وخيبر".



عام 2020 كانت التجربة الاخراجية الأولى لجمال الظاهر من خلال المسلسل السوري "الجوكر" والذي جاء من تأليف ماجد عيسى وشارك في بطولته وائل رمضان، وائل زيدان، كرم الشعراني، جوان الخضر وعهد ديب. وفي عام 2021 جاءت تجربته مع الإخراج الثانية في مسلسل "اللعنة ١٣" وكان من تأليفه أيضاً وشارك في بطولته يزن السيد، دانا جبر، رائد مشرف، رنا العظم ونور أديب.



واجتاحت حالة من الحزن الشديد الوسط الفني السوري حيث نعى العديد من الفنانين السوريين رحيل المخرج جمال الظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي منهم باسم ياخور، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، صفاء سلطان، عابد فهد والعديد من نجوم الفن السوري.

سيدتي