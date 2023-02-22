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الأربعاء، 22-02-2023 03:19 م

كريم العدل يحسم الجدل حول حقيقة إساءته الى أصالة نصري

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الوكيل الإخباري- بعد اتّهامه بالإساءة الى النجمة أصالة نصري، نفى المخرج كريم العدل أن يكون قد قال أي كلمة سوء عنها أو حتى أحد المشاركين في كتابة مسلسل "أزمة منتصف العمر".

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ونشر كريم العدل عبر حسابه في موقع "فيسبوك" صورة لمنشور خاص بإحدى الصحف جاء فيه: "مؤلف "أزمة منتصف العمر" يهاجم أصالة: قلبها ما بيحملش إلا سواد وغل"، وعلّق على المنشور قائلاً: "الى السادة الصحافيين؛ أسرة مسلسل "أزمة منتصف العمر" تكنّ كل الاحترام والتقدير للفنانة أصالة... ونؤكد أن ذلك التصريح لم يصدر عنا، ولا عن أي من القائمين على كتابة المسلسل، سواء من مؤلف القصة (أحمد عادل) أو المعالجة الدرامية وكتابة الحلقات (كريم العدل - كريم فهمي)".

 

وأضاف: "نرجو من الصحافة تحرّي الدقة قبل نشر أي تصاريح والتأكد من هوية الشخص الذي يتحدث باسمنا أو باسم أي شخص من أسرة المسلسل. شكراً".

 

لها

 

 


 




 

 


 

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