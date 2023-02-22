جمال سليمان يتحدث عن غياب عبلة كامل عن الساحة الفنية

الوكيل الإخباري- تحدث الفنان جمال سليمان عن تعاونه مع عبلة كامل في مسلسل أفراح إبليس، مؤكدًا أنها حالة خاصة ويتمنى عودتها قريبًا.



وقال جمال سليمان في تصريحات تلفزيونية: عبلة كامل حالة خاصة فنيًا وكمان على الصعيد الشخصي والإنساني؛ لأننا اشتغلنا أفراح إبليس مع بعض وهي إنسانة نبيلة وبسيطة وذكية وموهبة حقيقية وممثلة قديرة ولكنها ممكن تكون بتتعب من الحياة وأي مهنة كانت فيها ويمكن ابتعدت عشان بتطلب في أدوار صعيدية دايمًا وحبت تعمل أدوار تانية لأنها ممثلة غنية، ولكن في النهاية كلنا مشتاقين لها.



وسبق وكشف جمال سليمان تفاصيل مشاركته في مسلسل عملة نادرة بالتعاون مع نيللي كريم، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، مشيرًا إلى أن المسلسل اجتماعي تشويقي يدور حول ميراث النساء في الصعيد، وتدور بينه وبين نيللي كريم صراع قوي.

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القاهرة24

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