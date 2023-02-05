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الأحد، 05-02-2023 12:53 م

دنيا سمير غانم تتخذ هذا القرار قبل رمضان !

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الوكيل الإخباري-قررت الفنانة دنيا سمير غانم اللحاق بموسم دراما رمضان في اللحظات الاخيرة حيث تعاقدت على مسلسل "صراع الفصول" ليعرض في موسم دراما رمضان 2023، حيث تبدأ تصوير أول مشاهدها بالفعل اليوم (الأحد) وفقاً لـ "لها" .

المسلسل مكون من 15 حلقة ويكتب عودة دنيا سمير غانم لدراما رمضان بعد غياب ثلاث سنوات.

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ويشارك في المسلسل إلى جانب دنيا سمير غانم عدد من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، وسلوى خطاب، وسيد رجب، ومايان السيد، وهالة فاخر.


يذكر ان دنيا تواصل تقديم مسرحية "أنستونا" من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إنتاج محمد أحمد السبكي، وإخراج خالد جلال، ويشارك في بطولتها إلى جانب دنيا كلٌ من: بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، ومحمد سراج.

 

 


 




 

 


 

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