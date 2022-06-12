أبرز الأفلام في عيد الأضحى 2022

الوكيل الإخباري-يشهد موسم عيد الأضحى السينمائي 2022 ، منافسة كبيرة ، خاصة مع إلغاء معظم قيود جائحة كورونا.

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حيث ُكشف الستار عن سلسلة من الأفلام القوية، التي يشارك في بطولتها نخبة من الفنانين والفنانات، من نجوم السينما المصرية والعربية.



ليلة العيد

فيلم "ليلة العيد" من أبرز الأعمال في قائمة أفلام عيد الأضحى، ويتناول قضايا المرأة من خلال معاناة سيدات يعشن على جزيرة، ويتعرضن لأزمات.

الفيلم من بطولة يسرا، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، سميحة أيوب، محمود حافظ.



فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

يستعد الفنان أحمد فهمي للمنافسة بموسم عيد الأضحى 2022، بفيلمه الجديد الزي حمل أسم مستر أكس والتي أكدت الكاتبة أماني التونسي، تفاصيل كتابة فيلم مستر أكس بعد حملة تساؤلات عن تشابة فيلم أحمد فهمي من فيلم الفنان الراحل فؤاد المهندس، قائلة: ان فيلم مستر أكس، ليس له علاقة بفيلم أخطر رجل في العالم، والذي قدمه فؤاد المهندس في عام 1967، وفكرته جديدة ومختلفة عما قدم من قبل وهو يدور في إطار كوميدي رومانسي.



وفيلم مستر إكس، من فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد رشيد، وإنتاج أحمد السبكي.





كيرة والجن

فيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ويشارك في بطولة فيلم "كيرة والجن" كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وسيد رجب وهند صبري وروبي وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبد الرسول وهدى المفتي وياسين أمير وأحمد عبد الله محمود.





يرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصري خلال فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال، من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة عن مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

عمهم

بعد غياب عامين يعود الفنان المصري محمد إمام للسينما بفيلم جديد يحمل اسم "عمهم".





يشارك في بطولة فيلم "عمهم" أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، محمد سلام، سيد رجب، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، نرمين الفقي، هاجر أحمد، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، باسم سمرة، محمد ثروت، أيتن عامر ومن إخراج حسين المنباوي.





بحبك

طرح الفنان تامر حسني، منذ أيام الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد "بحبك"، وضم الإعلان عددا من المشاهد الرومانسية، إضافة إلى مقاطع من أغنيات جديدة لتامر حسني.



فيلم "بحبك" من بطولة هنا الزاهد، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، وحمدي المرغني، تأليف وإخراج تامر حسني.



