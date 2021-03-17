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الأربعاء، 17-03-2021 01:40 م

أبو هشيمة يكشف مفاجأة بشأن امتلاك ياسمين صبري 'أغلى قلادة في العالم'.. فيديو

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الوكيل الاخباري - كشف الملياردير المصري، أحمد أبو هشيمة، حقيقة تسببه في "غياب زوجته ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021، وحقيقة إهدائه إياها أغلى عقد في العالم".

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وأكد أبو هشيمة، في مداخلة مع برنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن "زوجته ياسمين صبري لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنه ليس السبب في غيابها، ولم يمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية".


ونفى أبو هشيمة إهداء زوجته ياسمين صبري العقد الأغلى في العالم، والتي ارتدته مؤخرا، مشيرا إلى أن "ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية"، ومضيفا أن "ياسمين تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا، وتلقت هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في الشرق الأوسط".

 

يذكر أن ياسمين صبري، كشفت تفاصيل ارتدائها أغلى عقد في العالم، وأكدت أن العقد غير مخصص للبيع مطلقًا، وأن قصته تعود إلى الممثلة والمطربة المكسيكية ماريا فيليكس María Félix التي كانت تمتلك تمساحين.


وأشارت صبري إلى أنها ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة على مستوى العالم، بعد الفنانة المكسيكية، ماريا فيليكس، والفنانة الإيطالية المشهورة، مونيكا بيلوتشي، التي ارتدته عام 2006 في مهرجان كان، موضحة أن العقد مكون من أكثر من 120 قيراطا، ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.


يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري الفنية هو مسلسل "فرصة ثانية"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

 


سبوتنيك

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