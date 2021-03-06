السبت 06-03-2021
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السبت، 06-03-2021 11:28 ص

أصالة تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى - فيديو

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الوكيل الاخباري - كشف المنتج المصري، جمال العدل، أن "المطربة السورية أصالة نصري، تتجه إلى عالم التمثيل عبر بطولة مسلسل من إنتاجه، بشخصية مغنية".

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وقال مالك شركة "العدل جروب"، خلال لقائه مع برنامج "MBC Trending"، إن "لقاء جمعه بأصالة نصري عرض عليها إنتاج عمل درامي بالتعاون مع شركته، حيث أبدت تحَمسها لفكرة العمل، والذي فاتحها خلاله بأنه يريد استغلال موهبتها بالتمثيل في أغاني كليباتها ونَقل تلك الموهبة إلى عالم الدراما، حيث سيتكون العمل من 8 أو 10 حلقات".

 


ورَدّ جمال العدل خلال لقائه بالبرنامج على طبيعة عمل أصالة الجديد معه، وهل ستقدم قصة حياتها، فصرح قائلاً: "ضروري أن يكون العمل الذي ستظهر فيه أصالة أن تكون مطربة"، حيث أشار إلى أن العمل لن يحكي عن أو يتناول قصة حياة أصالة، مشيداً بقدراتها التمثيلية الضخمة التي تمتلكها.

وكانت أصالة نصري وجهت الشكر لجمهورها بعد تحقيق أغنية "بنت أكابر" التي طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب" منذ عدة أشهر 100 مليون مشاهدة، واحتفلت أصالة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بهذا العدد من المشاهدات، للفيديو، بمقطع من الأغنية.

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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