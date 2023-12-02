أحدثهم هالة صدقي..نجوم أكدوا غيابهم عن رمضان 2024

الوكيل الإخباري- يغيب عدد من نجوم الفن في مصر والعالم العربي عن الماراثون الرمضاني لعام 2024، إما لرغبة البعض في التركيز على أعمال سينمائية ومسرحية جديدة، أو لعدم توفر السيناريو المناسب، أو لضيق الوقت، أو الابتعاد لتجنب الجمهور الشعور بالملل والنفور، نظراً لكثرة الحضور بصفة مستمرة خلال المواسم السابقة.



وأحدث النجوم المنضمين إلى قائمة النجوم الغائبين عن دراما رمضان، النجمة هالة صدقي، التي أعلنت أنها لن تقدم مسلسلات جديدة خلال العام المقبل، نظراً لتفرغها للمشاركة في عرض مسرحي في النسخة الرابعة من موسم الرياض، والانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "كتف قانوني".



وقالت صدقي، التي حصدت جائزة أفضل ممثلة من 10 دول عربية عن دورها "الملكة صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض رمضان الماضي، إنها لا تهتم لغيابها سنوات طويلة عن المشاهدين، بقدر اهتمامها بتقديم أعمال فنية تترك علامة.

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يسرا

وقررت النجمة المصرية يسرا عدم خوض ماراثون دراما رمضان 2024، بعدما أصبحت أيقونة مسلسلات رمضان على مدار 15 عاماً، قدمت خلالها العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، آخرها مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" والتي شاركت به في رمضان 2023.



محمد رمضان

واعتذر النجم المصري محمد رمضان عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل، معللاً غيابه بحصوله على استراحة من المسلسلات الرمضانية، تجنباً لشعور الجمهور بالملل من ظهوره لمدة 6 سنوات متتالية في دراما رمضان، مع تأجيل الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" إلى رمضان 2025.



منى زكي

وأكدت النجمة المصرية منى زكي أنها خارج السباق الرمضاني لعام 2024، لافتة إلى أنها لا تحب تقديم أعمال درامية كل عام، مشيرة لانشغالها بالتحضير لعدد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلمها مع زوجها النجم أحمد حلمي بعنوان "لسه حتة"، الذي سيشهد أول تعاون بينهما بعد انفصال فني استمر 20 عاماً، منذ فيلم "سهر الليالي" 2003، بالإضافة لفيلمها مع كريم عبدالعزيز "لعب عيال"، الذي يمثل أول عودة لهما بعد انفصال 15 عاماً، منذ لقائهما في فيلم "ولاد العم" 2009.



حياة الفهد

وتغيب الفنانة الكويتية حياة الفهد، لأول مرة، عن دراما رمضان، منذ 27 عاماً، إذ أعلنت مؤخراً غيابها عن جمهورها في هذا الموسم المزدحم دائماً بالدراما، كاشفة عن مرورها بظروف صحية وخاصة تعيق مشاركتها في مسلسل كان سيجمعها مع مواطنتها سعاد عبدالله، بعد غياب 10 سنوات، منذ مسلسلهما "البيت بيت أبونا"، الذي عرض في رمضان 2013.



عمرو سعد

وأكد النجم المصري عمرو سعد غيابه عن ماراثون دراما رمضان 2024، وتأجيل مشاريعه الدرامية إلى رمضان 2025، بعد 3 سنوات من المشاركة في أعمال شعبية حققت نجاحاً لافتاً، وأرجع سعد السبب لاستعداده لمسلسل ضخم يليق بثقة الجمهور.



أحمد عز

وللعام الثاني على التوالي، يغيب الفنان المصري أحمد عز عن الشاشة الفضية في رمضان، منذ تواجده في مسلسل "الاختيار 3" عام 2022، وذلك لانشغاله بتصوير فيلم "فرقة الموت"، مع آسر ياسين، وسماح أنور، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، والمقرر طرحه في موسم صيف 2024، بالإضافة إلى فيلم "ولاد رزق 3" الذي يتم تصويره في الرياض.



ليلى علوي

وكذلك تغيب الفنانة المصرية ليلى علوي، للعام الثاني على التوالي، بسبب انشغالها بأعمال سينمائية.



ياسمين عبدالعزيز

كما تغيب الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن دراما رمضان، بعدما قدمت برفقة زوجها أحمد العوضي ثنائية في رمضان، فكانت آخر أعمالهما مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في رمضان الماضي، وقبله مسلسل "اللي ملوش كبير" عام 2021.



أحمد فهمي ومنة شلبي

كما يغادر أحمد فهمي ومنة شلبي، موسم دراما رمضان، بعدما قدم لهما مسلسلي "سره الباتع" و"تغيير جو" على التوالي، في رمضان الماضي، كما يغيب هاني سلامة عن دراما رمضان منذ مشاركته في رمضان 2022، بمسلسل "ملف سري"، وخروج مسلسله "11 سبتمبر" من السباق الرمضاني 2023، المستوحى من أحداث حقيقية حول 11 سبتمبر، لضخامة ميزانيته.



ولا تزال القائمة مرشحة لاستضافة المزيد من الأسماء المحتمل تقديم اعتذارها عن عدم المشاركة في دراما رمضان المقبل.

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