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الثلاثاء، 26-03-2024 03:19 م

أحلام توجه رسالة لمي عمر بعد نهاية نعمة الافوكاتو

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الوكيل الإخباري - وجهت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة شكر للنجمة المصرية مي عمر وفريق عمل مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بعد نهايته وعرض الحلقة الـ 16 والأخيرة ، والتي تعد الحلقة الأطول ضمن مسلسلات شهر رمضان، حيث بلغت 82 دقيقة.

ونشرت أحلام صورة لبوستر المسلسل، واصفة إياه بعمل درامي متكامل ورائع، مشيدة بنهايته.

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وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: "نعمة الأفوكاتو.. شكراً لكم عمل رائع متكامل والنهاية عظيمة.. شكراً للممثلة العظيمة مي عمر والكاتبان مهاب طارق ومحمد سامي، وشكراً للمخرج الكبير محمد سامي، وشكراً لكل طاقم العمل والمنتجة مها سليم.. وتحياتي للممثل العظيم كمال أبو ريه بشكل شخصي.. بالنسبة لي هو من أعظم الممثلين في مصر العظيمة.. وكل أبطال المسلسل الرائع وننتظر المزيد مع مي عمر".

 

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