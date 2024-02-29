أحمد حلمي ومنة شلبي يقدمان 'واجب علينا' لدعم غزة

الوكيل الإخباري - قدم الثنائي الفنان أحمد حلمي والفنانة منة شلبي فيلما تسجيلياً عن أحداث غزة، بعنوان "غزة واجب علينا"، على هامش مشاركتهما في احتفالية "قادرون باختلاف"، في نسختها الخامسة، لدعم ومساندة الأبطال من ذوي الهمم.



وعرض الفيلم التسجيلي، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظهر حلمي ومنة في إحدى لقطات الفيلم وهما يقولان "إحنا مش بعاد عن بعض شايفين وحاسين ببعض".

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وتطرقت مشاهد الفيلم التسجيلي إلى الشعور الإنساني الذي يكنّه المصريون للغزيين جراء الحرب الأخيرة في غزة.



ونشر أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، الفيلم التسجيلي، وعلق "غزة في القلب حتى إن توقف".

وكان الفنان أحمد حلمي، قدم دعماً للقضية الفلسطينية خلال مسرحيته الكوميدية "تييت" التي عرضت مؤخراً على مسرح أبو بكر الشدي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من "موسم الرياض".

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