السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

إرجاء إجلاء المدنيين من ماريوبول المحاصرة ومعارك طاحنة حول كييف

الروابدة: دور المرأة في الحياة السياسية تجاوز حالة النقاش إلى التفكير بوسائل تمكينها

بلينكن يهاتف نظيره الصيني بشأن أوكرانيا

الدفاع الروسية : قصف مواقع للجيش الروسي من ماريوبول وفولنوفاخا

3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الاحد

عمان لحوارات المستقبل تعلن عن مبادرة المدرسة الإنتاجية الريادية

فصل الكهرباء عن بعض المناطق الأحد - أسماء

بوتين: قريبون من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

براءات اختراع.. خطط غوغل بشأن سماعات الرأس

نحو 12 ألف زائر لمحافظة مأدبا الشهر الماضي

السبت، 05-03-2022 11:39 ص

أحمد فهمي يفتتح مطعمه الجديد - صور

1602079128628464500


الوكيل الإخباري - إفتتح الممثل المصري أحمد فهمي مطعمه الجديد بحضور زوجته أميرة فراج التي حرصت على دعمه وتهنئته.

اضافة اعلان

 

وافتتح أحمد فهمي المطعم بحضور نقيب المهن التمثيلية الممثل أشرف زكي وعدد كبير من مشاهير عالم الفن منهم الممثل كريم محمود عبد العزيز،الفنان أحمد الشامي،الممثل علي ربيع،الممثل أوس أوس والفنانة ميريهان حسين والممثل محمد علاء ولاعبا كرة القدم احمد صلاح حسني ومحمد نور وعدد آخر كبير من الفنانين الذين حرصوا على الحضورو تقديم التهنئة لفهمي والتواجد بالمكان.

 



 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
17983

ليلى علوي تبدأ تصوير مسلسل دنيا تانية

10-01-22-472166091

شيرين تبدأ الترويج لبرنامجها الجديد غنوا معايا

hussein-fahmy

مهرجان الأقصر للسينما يكرّم حسين فهمي

Doc-P-413509-637820771634166893

شاهد..حمادة هلال يتهم تامر حسني بالتعدي على أغنيته

5-1

نوال الزغبي تطلق كليب لأغنية لسه باجي على بالك

mohamed-ramdan3

محمد رمضان يوجه رسالة لملك المغرب محمد السادس - صورة

أخبار متعلقة
20200224183637056

شاهد - أحمد رزق يتحدث عن معاناته من الإكتئاب