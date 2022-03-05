أحمد فهمي يفتتح مطعمه الجديد - صور

الوكيل الإخباري - إفتتح الممثل المصري أحمد فهمي مطعمه الجديد بحضور زوجته أميرة فراج التي حرصت على دعمه وتهنئته.

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وافتتح أحمد فهمي المطعم بحضور نقيب المهن التمثيلية الممثل أشرف زكي وعدد كبير من مشاهير عالم الفن منهم الممثل كريم محمود عبد العزيز،الفنان أحمد الشامي،الممثل علي ربيع،الممثل أوس أوس والفنانة ميريهان حسين والممثل محمد علاء ولاعبا كرة القدم احمد صلاح حسني ومحمد نور وعدد آخر كبير من الفنانين الذين حرصوا على الحضورو تقديم التهنئة لفهمي والتواجد بالمكان.









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