أسرة الراحل سمير صبري تنفي عرض شقته للبيع

الوكيل الإخباري - بعد انتشار أنباء تفيد بعرض شقة الفنان المصري الراحل سمير صبري للبيع بسعر خيالي، أثيرت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.





اضافة اعلان

القصة بدأت بإعلان عبر صفحة لبيع العقارات بمصر على فيسبوك، حيث تم عرض شقة صبري الموجودة في حي المهندسين للبيع بـ 3 ملايين ونصف المليون جنيه.



لا أساس له من الصحة

وسرعان ما تناقل عدد من المواقع والصفحات الإعلان، ما دفع أسرة الفنان الراحل للرد. وقالت ابنة خالته لصحف محلية إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وإن الأسرة لا تفكر على الإطلاق في بيع الشقة.



فيما أكد محمد التركي، مخرج برنامج الراحل سمير صبري وصديقه المقرب، أن الصور المنشورة تعود بالفعل لشقة الفنان غير أنه لا علم له بتاتاً بما يتم تداوله حول بيعها.

العربية