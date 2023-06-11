أسرة عبد الحليم حافظ تُهاجم دار الأوبرا المصرية

الوكيل الإخباري- استنكر محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عدم دعوته لحضور الاحتفال الذي نظمته دار الأوبرا المصرية الجمعة بمناسبة ذكرى ميلاد العندليب.

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وقال شبانة إنه يشعر بسعادة عارمة عند إقامة مثل هذه الاحتفالات والمهرجانات التي تعيد ذكرى عمه الراحل، لكن لا يجوز للمنظمين تجاهل عائلة الراحل وعدم دعوتهم لحضور هذه الحفلات.



وتساءل عبر حسابه في "فيسبوك": "كيف يكون هناك حفل كبير بمناسبة ذكرى ميلاد حليم وفي دار الأوبرا المصرية وبرعاية من وزارة الثقافة المصرية ولا يتم دعوة عائلة الراحل.. كيف؟".



وأضاف أن القانون يمنع إقامة مثل هذه الاحتفالات بدون موافقة ذوي الراحل لأن عبد الحليم حافظ بالنسبة للقانون شخصية مشهورة وليست عامة، معلقا: "مع العلم أن حليم ليس شخصية عامة بنظر القانون بل شخصية مشهورة ولا يجوز استخدام اسمه أو صورته للترويج لحفل".



وتابع أنه سيتخذ إجراءات صارمة في حال تم تجاهله مرة أخرى: "ونحن أسرته نشجع مثل هذه المبادرات والاحتفالات ولكن تجاهل السادة المنظمين قد يدفعنا لغير ذلك في المستقبل".

فوشيا

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