أصالة وسامر المصري وجمال سليمان بمكان وفاة حاتم علي - فيديو

الوكيل الاخباري - خيم الحزن على أوساط الدراما السورية والعربية بسبب وفاة المخرج حاتم علي بشكل مفاجئ إثر تعرضه لسكتة قلبية خلال وجوده في غرفته في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

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وفي هذا الصدد تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تضمن مجموعة صور ظهر فيها كل من الفنانين السوريين أصالة وسامر المصري وجمال سليمان. وتبين أنها التقطت لهم في الفندق حيث كان يقيم حاتم علي قبل رحيله. وبدوا فيها وهم يرتدون ملابس الحداد فيما تظهر على وجوههم علامات الحزن.

ولفت الفيديو انظار الكثير من المتابعين الذين عبروا عن حزنهم لخسارة المخرج الكبير. ويشار إلى أن الفنان السوري عابد فهد أثار ضجة قبل هذا بسبب تصريح أدلى به وتناول فيه تفاصيل تتعلق بملابسات وفاة مواطنه.

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