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الإثنين، 04-01-2021 12:31 م

أغنى ممثل كوميدي في العالم يكشف عن عادتين جعلتاه ناجحا

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الوكيل الاخباري - يعتقد الممثل الكوميدي، جيري سينفيلد، أن عادتين صحيتين فقط "يمكن أن تحل مشاكل الحياة لأي شخص"، وهما التأمل التجاوزي والتدرب بالأثقال.

أوضح سينفيلد، 66 عاما، أن دمج هذه التقنيات في روتينه ساعده على الحفاظ على الإنتاجية والتركيز والإبداع طوال حياته المهنية، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

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جيري سينفيلد هو ممثل كوميدي ونجم تلفزيوني أمريكي، تتراوح ثروته الصافية بين 950 مليون دولار ومليار دولار، ما يجعله أغنى ممثل كوميدي في العالم.


- التأمل التجاوزي:
هو شكل خاص من التأمل يتطلب الجلوس لمدة 20 دقيقة مرتين في اليوم مع ترديد بعض العبارات. يتم تدريسه من قبل مدربين معتمدين ويتكلف 380 إلى 960 دولارا أمريكيا.


أوبرا وينفري، والملياردير راي داليو وحتى المغنية ليدي غاغا هم من دعاة هذا النوع من التأمل، ويعزون الكثير من نجاحهم وإنتاجيتهم إلى هذه الممارسة. يوافق سينفيلد على ذلك واصفا إياه بـ"أداة العمل المطلقة".


ما يجعل هذا النوع من التأمل مميزا هو أنه يسمح للعقل النشط في التفكير بالاستقرار، وتجربة مستويات أكثر هدوءا من التفكير، وفقا لمدرب التأمل التجاوزي بوب روث.


وفقا لسينفيلد، يساعد التأمل التجاوزي على تقليل التوتر وزيادة الطاقة والتركيز، ويقول: بصفتي ممارسا لكوميديا الاستاند آب، يمكنني أن أخبرك أن حياتي كلها تعب من التركيز.


ويضيف: "سواء كانت الكتابة أو الأداء، فإن عقلي وجسدي، يعانيان نفس الشيء بسبب الضغط المستمر. لكن مع التأمل التجاوزي، فأنت كولومبوس مع بوصلة".


- التدرب بالأثقال:
بدأ سينفيلد تدريبات رفع الأثقال من خلال برنامج بيل، وهو نظام غذائي لمدة 12 أسبوعا ونظام تمارين يتضمن التمرين ست مرات في الأسبوع (ثلاثة أيام لرفع الأثقال وثلاثة أيام من التدريب المتقطع عالي الكثافة) وتناول ست وجبات صغيرة في اليوم. تعد التمارين الرياضية الآن جزءًا أساسيًا من روتينه اليومي.


يقول سينفيلد: هناك أيام كثيرة أريد أن أبكي فيها بدلا من أن أفعل ذلك لأنه يؤلمني جسديا. لكنني أعتقد فقط أن هذا يوازن القوى داخل الإنسان.


أظهرت الدراسات أن تمارين المقاومة (التمارين التي تقوي العضلات باستخدام المقاومة الخارجية، مثل الأوزان أو الآلات أو وزن الجسم) يمكن أن تخفف أعراض القلق.

 

سبوتنيك

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