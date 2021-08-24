الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

الغنوشي يقيل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

بايدن: منح الترخيص الكامل لاستخدام لقاح «فايزر» لحظة مهمة في مكافحة الجائحة

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

عودة الجالية المصرية على متن طائرة نقل عسكرية من كابل

عشرات العاملين في ميناء العقبة يحتجون على ظروف العمل القاسية

لجان نيابية تجتمع الثلاثاء لمناقشة عدة قضايا

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء

14 ألف طلب للحصول على إعفاءات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

نيرمين محسن تدافع عن الحجاب وتردّ على منتقدي قرارها

واشنطن تبحث مع طالبان مستقبل السيطرة على مطار كابل

الثلاثاء، 24-08-2021 01:41 ص

أغنيات تجاوزت المليون مشاهدة في أغسطس

محمد حماقي - الصورة من حسابه على إنستغرام_0


الوكيل الإخباري - تميَّز شهر أغسطس بطرح عديدٍ من الأغنيات العربية الجميلة التي نالت انتشاراً واسعاً، وحصدت مشاهدات بالملايين. 
وفيما يلي أغنياتٍ وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة في هذا الشهر.

اضافة اعلان

 

محمد حماقي - لو هتسيب

تصدَّرت الأغنية ترند يوتيوب الموسيقي، حيث حلَّت في المركز الثالث بـ 6.7 مليون مشاهدة في ستة أيام فقط من طرحها، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، وتتحدث عن الرغبة في الفراق دون ألمٍ. 

 

آدم - رابع فنجان قهوة

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي سوما، وتتحدث عن انتظار المغني مجيء محبوبه، ورغبته في أن يرفق بقلبه بالوصل. وقد صدرت في 3 أغسطس، وحققت 2.7 مليون مشاهدة. 

 

محمد حماقي - زيها مين 

أغنية غزلية، جاءت سابعاً في ترند يوتيوب الموسيقي بعد أسبوع واحد من نزولها، حيث حققت 12 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

 

رامي صبري - حالة اكتئاب 

بعد وفاة شقيقه كريم، أصدر الفنان رامي صبري أغنيته التي تطوَّع كل مَن عمل فيها إهداءً له، وتتحدث عن كآبة ما بعد الفراق. وفي أسبوعين من إصدارها حققت1.3 مليون مشاهدة.

 

عبد المجيد عبد الله - ألبوم عالم موازي

حصدت عديدٌ من أغنيات ألبوم عالم موازي لعبد المجيد عبد الله ملايين المشاهدات، إذ نالت "سامح الله" بعد أسبوعين مليون مشاهدة، وحققت "لا تعاتب" 2.3 مليون، وتصدَّرت "يا ابن الأوادم" بـ 8.6 مليون، وحصدت "قدمت لي" 7.8 مليون، وشاهد "مثل ما كان" سبعة ملايين، ونالت "مع السلامة" 6.9 التي نالت مليون، و"أول حكايتنا" 6.4 مليون وحازت "ابكِ عني" ستة ملايين، و"بكتب له" 5.7 مليون، بينما حصدت "عالم موازي" 4.5 مليون، و"لمحته" 3.9 مليون، و"مشكور" 1.6 مليون، و"الحال حالك" 1.5 مليون مشاهدة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
50-sdfgv

زوج حلا شيحة يعلن مقاضاة الناقد طارق الشناوي: اقتحم حياتنا الشخصية وتجاوز حدوده

h_747329_original

بصور خاصة - هكذا احتفل أمير كرارة بميلاد زوجته

135-152844-saudi-artist-nermin-mohsen-hijab_700x400

نيرمين محسن تدافع عن الحجاب وتردّ على منتقدي قرارها

2021_6_26_14_27_27_667

بعد خضوعه لجراحة بالقولون رسالة منة فضالي لـ نضال الشافعي - صورة

1280x960

نبيل شعيل يعيش اسوأ ايامه في ألبومه الجديد

2020_6_9_23_38_36_140

عمرو يوسف يقتحم دراما المنصات الإلكترونية