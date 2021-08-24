أغنيات تجاوزت المليون مشاهدة في أغسطس

الوكيل الإخباري - تميَّز شهر أغسطس بطرح عديدٍ من الأغنيات العربية الجميلة التي نالت انتشاراً واسعاً، وحصدت مشاهدات بالملايين.

وفيما يلي أغنياتٍ وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة في هذا الشهر.

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محمد حماقي - لو هتسيب



تصدَّرت الأغنية ترند يوتيوب الموسيقي، حيث حلَّت في المركز الثالث بـ 6.7 مليون مشاهدة في ستة أيام فقط من طرحها، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، وتتحدث عن الرغبة في الفراق دون ألمٍ.

آدم - رابع فنجان قهوة



الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي سوما، وتتحدث عن انتظار المغني مجيء محبوبه، ورغبته في أن يرفق بقلبه بالوصل. وقد صدرت في 3 أغسطس، وحققت 2.7 مليون مشاهدة.

محمد حماقي - زيها مين



أغنية غزلية، جاءت سابعاً في ترند يوتيوب الموسيقي بعد أسبوع واحد من نزولها، حيث حققت 12 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.

رامي صبري - حالة اكتئاب



بعد وفاة شقيقه كريم، أصدر الفنان رامي صبري أغنيته التي تطوَّع كل مَن عمل فيها إهداءً له، وتتحدث عن كآبة ما بعد الفراق. وفي أسبوعين من إصدارها حققت1.3 مليون مشاهدة.

عبد المجيد عبد الله - ألبوم عالم موازي



حصدت عديدٌ من أغنيات ألبوم عالم موازي لعبد المجيد عبد الله ملايين المشاهدات، إذ نالت "سامح الله" بعد أسبوعين مليون مشاهدة، وحققت "لا تعاتب" 2.3 مليون، وتصدَّرت "يا ابن الأوادم" بـ 8.6 مليون، وحصدت "قدمت لي" 7.8 مليون، وشاهد "مثل ما كان" سبعة ملايين، ونالت "مع السلامة" 6.9 التي نالت مليون، و"أول حكايتنا" 6.4 مليون وحازت "ابكِ عني" ستة ملايين، و"بكتب له" 5.7 مليون، بينما حصدت "عالم موازي" 4.5 مليون، و"لمحته" 3.9 مليون، و"مشكور" 1.6 مليون، و"الحال حالك" 1.5 مليون مشاهدة.

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