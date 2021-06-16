أكرم حسني يتصدر الترند بعد طرحه اغنيته الجديدة

الوكيل الإخباري - تمكن الفنان أكرم حسنى، من الدخول إلى قائمة الفيديوهات، الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، بعدما نشر أغنية جديدة بعنوان "لو كنت"، حيث حققت الأغنية ما يقرب من 2 مليون مشاهدة فى 48 ساعة فقط .



كما تصدر اسم أكرم حسنى مؤشر البحث جوجل اليوم ، بعد طرحة للاغنية بعد ساعات .



وتغزو أغنية "لو كنت"، التى تجمع النجمة هيفاء وهبي، بالنجم المصري أكرم حسني، منصّات التواصل الإجتماعي وقد شهدت في الساعات الأولى من إصدارها على قناتي النجمين عبر موقع يوتيوب نجاحات منقطعة النظير.



واخترق هاشتاج "لو كنت" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على تويتر في العديد من الدول العربية، ومنها: مصر والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر وليبيا والإمارات.

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المصدر - صدى البلد