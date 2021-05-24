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الإثنين، 24-05-2021 03:04 م

أغنية جديدة لفرقة 'BTS' الكورية تحقق 10 ملايين مشاهدة في 13 دقيقة فقط.. شاهد

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الوكيل الاخباري - حققت أحدث أغنيات الفريق الكوري الشهير "بي تي إس"، "Butter"، رقما قياسيا جديدا على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

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وأصبحت الأغنية هي أسرع فيديو على "يوتيوب" على الإطلاق يحصد 10 ملايين مشاهدة بعد 13 دقيقة فقط من طرحها يوم الجمعة الماضي، ليتضاعف عدد مشاهداتها إلى 108 ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحها.


وبذلك يكون فريق "بي تي إس" حقق رقما قياسيا جديدا بأغنيته "butter" (زبدة)، بعد أن حققت أغنيتهم الناجحة للغاية "ديناميت" في العام الماضي 100 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة الزمنية.

 

وأدى فريق "بي تي إس" أغنية "Butter" خلال حفل توزيع جوائز "بيلبورد" الموسيقية لعام 2021.

 


سبوتنيك

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