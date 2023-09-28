أنجلينا جولي تكشف سبب تراجع عدد أفلامها

الوكيل الإخباري- "لم أكن على طبيعتي منذ عقد من الزمن.. ولا أريد الخوض في التفاصيل"، بتلك العبارة كشفت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي السبب الرئيسي لتراجع أعمالها السينمائية منذ عام 2016.

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جاء ذلك في حوار مطوّل مع مجلة "فوغ"، على هامش التحضير لإطلاق علامتها التجارية في عالم الأزياء Atelier Jolie، بالتعاون مع ابنتهاء زهراء.





أوضحت جولي أنها منذ 7 أعوام تراجعت مشاركتها في الأعمال السينمائية بسبب "العديد من الانشغالات الأخرى" على حد وصفها. ولفتت إلى أنها كانت بحاجة إلى الشفاء، لذلك راحت تقدم أعمالاً ببطولات مشتركة، ولا تتطلب مجهوداً أو فترات زمنية طويلة في التصوير.



وأكدت بطلة فيلم "السيد والسيدة سميث" أنها ما زالت قوية وقادرة على تقديم أعمال جديدة، واعتبرت المجلة أن تراجع إنتاجها الفني بدأ منذ 7 سنوات بالتزامن مع نهاية زواجها من النجم براد بيت.



وبعيداً عن السينما، سلطت نجمة Maleficent، الضوء على انشغالها الحالي بالتحضير لإطلاق خط الأزياء الواعي اجتماعياً وبيئياً Atelier Jolie، مؤكدة أنه بفضله وفضل ابنتها زهراء تمكنت مع التعافي العاطفي، والخروج من الأزمات قوية.



وكانت جولي قد قدمت عام 2014 فيلم ديزني "Maleficent"، تلاه مع زوجها قبل الانفصال فيلم "By the Sea" عام 2015، لكنه لم يحقق نجاحاً كبيراً، لتعود في 2019 بجزء ثانٍ من Maleficent.



وبعد ذلك لم يكن لها أي دور بطولة أولى أو منفردة، بل كل أدوارها كانت بطولات جماعية.

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