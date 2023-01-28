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السبت، 28-01-2023 12:13 م

أول تعليق لاليسا بعد أزمتها الصحية الأخيرة

إليسا


الوكيل الإخباري- عبرت الفنانة اللبنانية اليسا عن اشتياقها لجمهورها ومتابعيها، خصوصا بعد ان اضطرت للغياب فترة وجيزة بسبب توجهها الى الولايات المتحدة الاميركية لإجراء عملية ليدها، كما كانت قد أعلنت سابقا.

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وكتبت اليسا في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "اشتقت اليكم احبائي"، معبرة عن حبها الكبير لجمهورها ومتابعيها.


تغريدة اليسا لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لها، متمنين ان تكون بخير وتعاود نشاطها كما وعدتهم في وقت سابق.

 

 

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