الجمعة 20-01-2023
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الجمعة، 20-01-2023 06:34 م

أحلام تهنئ أنغام بعيد ميلادها

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الوكيل الاخباري - وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة تهنئة إلى المطربة المصرية أنغام بمناسبة حلول عيد ميلادها.

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ونشرت أحلام صورة لأنغام عبر حسابها على تويتر وعلقت قائلة: "كل عام وأنت رمز من رموز الفن ويارب سنينك كلها فرح".


ومن جهتها ردت أنغام على الرسالة قائلة: "يا حبيبة قلبي ألف شكر على حبك وقلبك ربنا يخليكي ويحفظك ويسعدك يا أختي الغالية". 


وكانت النجمة الإماراتية أحلام أحيت رفقة المغني العراقي ماجد المهندس حفل ختام بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25".


وقدّمت أحلام من أرض استاد البصرة أغنية "وجه بغداد" من ألبومها "رزق الورد".
دوشدا ماجد المهندس بالنشيد الوطني العراقي، والذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير. ( العين )


 




 

 


 

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