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الإثنين، 02-01-2023 05:05 م

بعد تصالحها مع أصالة.. إليسا تتصالح مع نجوى كرم

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الوكيل الإخباري-شهد حفل ليلة تريو العربية بالرياض، وصلة صلح جديدة للمطربة اللبنانية إليسا مع المطربة اللبنانية نجوى كرم، حيث تصالحت إليسا مع أصالة أمس في نفس الحفلة. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشمل وصلة صلح جديدة للمطربة اللبنانية إليسا مع المطربة اللبنانية نجوى كرم، وكانت وصلة الصلح الأولى لـ إليسا مع المطربة السورية أصالة. 

يرجع الخلاف بين إليسا ونجوى كرم إلى عام 2019، وقد شهدت احتفالية بوليفارد التي أُقيمت في مدينة الرياض بمناسبة أعياد رأس السنة، صلح إليسا على نجوى كرم بعد فترة خصام تجاوزت 4 سنوات.


وكانت بداية الخلاف الحقيقي بين النجمتين يرجع لـ أكثر من 14 عاما، حيث كانت البداية من المطربة نجوى كرم عندما قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنها التقت بـ المطربة إليسا في المطار والأخيرة تعاملت معها بتكبر وغرور، وعلقت نجوى كرم: مفيش كيميا بينا وانا مش هقرب من جمهورها ولا هي تقدر تقرب من جمهوري.


وبعد سنوات توفي شقيق المطربة نجوى كرم، ورغم عدم الود بينهما بادرت إليسا بتقديم واجب العزاء لـ نجوى كرم في وفاة شقيقها، وتوقع الجمهور حينها أن الخلاف بينهما قد انتهى.

 
ولكن عادت إليسا من جديد لتبدأ الخلاف مع نجوى كرم، وذلك عندما قالت في تصريحات تلفزيونية إن المطربة نجوى كرم لم تتصل بها بعد أعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي، ولكنها اكتفت بنشر تغريدة فقط، وعلقت إليسا: لما توفى أخوها أنا روحت وقدمت واجب العزاء وهي ماتصلتش بيا لما جالي سرطان الثدي واكتفت بـ تغريدة بس.

 
وهذا الأمر الذي جعل نجوى كرم ترد على تصريحات إليسا قائلة: أنا ما تعمدتش أتجاهلها أو مطمنش عليها، أنا أكتفيت بتغريدة عشان أظهر للجمهور حبي ليها.

 
ومن جانب آخر، فإن الأزمة الأخيرة التي جمعت بينهما كانت أثناء اختيار جائزة نجمة شركة روتانا، وكان يتنافس عليها العديد من المطربات في الوطن العربي، أبرزهم إليسا ونجوى كرم.


وانضم جمهور المطربة نوال الزغبي لـ جمهور المطربة نجوى كرم، وذلك بسبب الصداقة القوية التي جمعت بينهما، واصبح عدد جماهير نجوى كرم مضاعفا بالنسبة لجمهور إليسا، مما جعل إليسا تسخر من نوال ونجوى، وذلك بعد نشرها لـ تغريدة على تويتر وتشبهما بـ راية وسكينة.


وانتهى الخلاف بعد إرسال نجوى كرم هدية لـ إليسا، ليجتمعا في حفل بوليفارد الرياض بعد فترة خلاف دامت لـ 14 عاما.

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القاهرة24

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