اليسا تخضع لعملية جراحية في يدها

الوكيل الإخباري-أثارت النجمة اليسا حالة من القلق والارباك في نفوس محبيها بعد اعلانها عن سفرها الى اميركا لتلقي العلاج، دون ذكر المزيد من التفاصيل.



واعلنت الفنانة اللبنانية عن هذا الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر وكتبت في تغريدة "أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي. لا داعي للقلق أو الذعر. شكرا لسؤالكم. احبكم".



تفاعل عدد كبير من متابعيها ومحبيها مع الخبر وعبر العديد منهم عن قلقه بسبب العملية المفاجأة التي ستجريها ليدها، داعين لها بالشفاء العاجل.

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