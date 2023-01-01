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الأحد، 01-01-2023 11:23 ص

فيديو .. أصالة وإليسا ينهيان خلافهما بالصلح ليلة رأس السنة

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الوكيل الإخباري-شهد الحفل الذي أقيم ليلة أمس للاحتفال برأس السنة واستقبال 2023 في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، الصلح بين الفنانة السورية أصالة نصري، والفنانة اللبنانية إليسا دون أن يكشفا عن التفاصيل.

وتداولت الصفحات المعنية بأخبار المشاهير  والفن لقطات من لقاء أصالة وإليسا في كواليس الحفل والصلح بينهما، حيث احتضن الثنائي بعضهما البعض وتبادلا القبلات وكلمات الإشادة.

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وظهرت الفنانة أصالة نصري وهي تحتضن إليسا وتقول لها: "تعالي يا قلبي أنتي"، ويتبادلان القبلات وبعض كلمات العتاب بسبب الخلاف الأخير بينهما.

 


وعلى هامش الحفل، قالت إليسا في لقاء لها إنه حدث سوء تفاهم بينها وبين أصالة نصري لكن الأمور الآن باتت على ما يرام، وهو ما أكدت عليه الأخيرة مشيرة إلى أنها لا يمكن أن تغضب من الفنانة اللبنانية.

وعلقت إليسا على تفاصيل الخلاف بينهما قائلة: "كانت مزعلتني شوي وكان فيه سوء تفاهم وبما ان اليوم راس السنة والمسامح كريم".

 


وكررت أصالة نصري اعتذارها عن الخلاف الذي وقع بينهما قائلة: "انا بعتذر والله العظيم، إلا هاي البنت هاي حياتي وحبيبتي وشريكتي وفي قلبنا شبه بعض".

وخلال الحفل شاركت أصالة وإليسا معاً على المسرح في الرقص والغناء حيث عرضت بعض اللقطات التي جمعت بينهما وظهرتا وهما تستمتعان بالرقص على نغمات الفقرة المقدمة على المسرح بعد الصلح بينهما

 

رغم أن أصالة نصري وإليسا لم يكشفا عن تفاصيل الخلاف الأخير بينهما إلا أن هناك العديد من الخلافات التي وقعت بينهما والتي كان أبرزها في عام 2018.
وكانت إليسا نشرت صورة على موقع تويتر وعلقت عليها قائلة: "دول بيتكملوا عليك.. معلش أصلهم ميعرفوش يتكملوا معايا، وكانت توجه إليسا رسالة شديدة اللهجة إلى اعدائها.


وردت أصالة على تغريدة إليسا قائلة: حبيتها، مما جعل الجمهور يتساءل على سبب اهتمام اصالة بتغريدة إليسا، في حين أن البعض أشار بسخرية إلى أن أصالة قد تكون المقصودة بهذه التغريدة من إليسا من الأساس بسبب خلافاتهما القديمة خاصة أنها أول تواصل بينها وبين إليسا بعد فترة من الحديث عن وجود خلافات بينهما.


وتجدد الخلاف أثناء عرض برنامج The Voice بعد أن سخرت أصالة من البرنامج رغم وجود إليسا في لجنة التحكيم قائلة: "محتاجين نعلو بالذائقة الفنية، لنتلمس أطراف مشاعرنا التي دهست في زحمة برامج المواهب، دمرت ما تبقي لنا من محاولات ارتقاء، أكيد فيه أصوات فخمة بس فينهم؟ وكفاية نرضى بالقليل.


كان رد إليسا وقتها على الأمر مقتضب للغاية حيث اكتفت بالتعليق: " "its okay"، وهو الذي أثبت حينها أن هناك خلافات يجمع بين إليسا وأصالة

 

ليالينا

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