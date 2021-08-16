أول ظهور لطفلة مشاري البلام بعد وفاته‎‎ - فيديو

الوكيل الإخباري - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أول صورة لطفلة الممثل الكويتي الراحل مشاري البلام، الذي توفي في شهر شباط/فبراير الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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وظهرت الطفلة تقف وحدها، إلى جانب صورة أخرى لها مع والدها الراحلن وكان يحملها وهي رضيعة.



الطفلة تدعى شيخة مشاري البلام، وولدت في 6 شباط/فبراير عام 2020، وبعد ولادتها نشر البلام صورة له وهو يحملها وعلّق: "اجمل ايام حياتي مع شيخه مشاري البلام شكرا لله على فضله ونعمته".



يُذكر أن وفاة البلام جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم نقله الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، إثر تلقيه لقاح كورونا ووضعه في العناية المركزة بسبب تدهور حالته، الأمر الذي جعل أسرته تصمم على فتح تحقيق مفصل عن أسباب وفاته، وكافة تفاصيل حالته الصحية قبل رحيله.



ولم يستطع البلام إستكمال مشاهده في مسلسل "بيت الذل"، وتوفي متأثراً بإصابته بالفيروس قبل أن يكمل مشاهده الأخيرة في المسلسل، وتم الإستعانة بإبنه لتصوير المشاهد المتبقبة، تكريما لذكرى والده.

المصدر - الفن