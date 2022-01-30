أول فيديو لنوال الكويتية بعد وعكتها الصحية

الوكيل الإخباري - نوال الكويتية كشفت في لقاء لها مع الإعلامي اللبناني نيشان عن تفاصيل وعكتها الصحية التي تسبب في عدم حضورها حفل Joy Awards الذي أقيم في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وبتنظيم من شبكة MBC.

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نوال الكويتية تحدثت في لقائها الأول بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مع الإعلامي نيشان الذي نشر فيديو قصير عبر حسابه على "انستجرام" يجمعه بالفنانة الكويتية التي وصلت إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في حفل Joy Awards.

نوال الكويتية أوضحت أنها تعرضت لنزلة معوية منعتها من حضور الحفل الذي كانت تستعد له من خلال بروفات خاصة حيث كان من المقرر أن تشارك في فقرة غنائية خلال الحفل حسب ما تم الكشف عنه، فقالت الفنانة نوال: "تعرضت لوعكة صحية وتحديدا نازلة معوية تسبب في عدم مشاركتي في حفل حيث أنني تعرضت لها أثناء البروفات".

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