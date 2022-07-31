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الأحد، 31-07-2022 04:22 م

إبنة رجاء الجداوي تنعى صديقة والدتها بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري-نعت أميرة مختار، إبنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، صديقة والدتها سهير عشقي، وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي :"لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، صدمة رهيبة خبر وفاتك يا حبيبتي، وحبيبة أمي الله يرحمها، الله يرحمكم جميعًا يا أغلى الناس".

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وتعتبر سهير عشقي، صديقة المشاهير، وكانت مقربة جداً من الممثلتين المصريتين الراحلتين رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، إذ كانت إبنتا عبد العزيز، الفنانة دنيا سمير غانم والممثلة إيمي سمير غانم، نعتا الراحلة.

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