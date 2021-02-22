إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.. وهذه حالته الصحية

الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري أحمد مكي عن إصابته بفيروس كورونا أمس، وأنه التزم العزل المنزلي بعد معرفته بالنتيجة، وكشفت مصادر مقربة من أحمد مكي، في تصريحات صحافية، تطورات الحالة الصحية له، حيث أكد أنه لا يعاني حتى الآن من أي مضاعفات شديدة، وأن الأعراض التي ظهرت عليه حتى الآن عادية.

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وأضاف: "مكي بخير ويقضي فترة العزل في منزله وليس بحاجة لنقله إلى مستشفى، وحالته مستقرة ويتلقى بروتوكول العلاج المنزلي".



وأوضح المصدر أن حالة مكي المعنوية جيدة، وأجرى المسحة بعد ظهور أعراض طفيفة للمرض، وفور علمه أبلغ فريق عمل مسلسله "الاختيار 2" والتزم بالعزل المنزلي.



من ناحيته كشف المخرج بيتر ميمي عن البوستر الرسمي لمسلسل "الاختيار 2" ويظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.



يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي وكريم عبد العزيز، كل من إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد وعدد من ضيوف الشرف.



يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحاً جماهيريا بعد عرضه في رمضان 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف.

لها

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