إصابة رضوى الشربيني وأسرتها بفيروس كورونا.. فيديو

الوكيل الاخباري - أعلن الإعلامي المصري خيري رمضان، إصابة المذيعة المصرية رضوى الشربيني، بفيروس كورونا المستجد.

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وقال رمضان عبر برنامجه بفضائية "القاهرة والناس"، إن رضوى الشربيني كانت تنتظر نتيجة مسحة كورونا منذ الأمس برفقة أسرتها وجاءت نتيجتها إيجابية.



وأشار إلى أن رضوى الشربيني أصيبت بالفيروس هي وأسرتها وأخوها وأولادها ووالدتها، كما أظهرت التحاليل أن نسبة الأكسجين لدى والدتها منخفضة جدا وتم نقلها إلى المستشفى في العناية المركزة.

وطالب خيري رمضان الدعاء للإعلامية رضوى الشربيني لكي تتماثل للشفاء العاجل.





سبوتنيك

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